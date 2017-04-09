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Київська влада взяла приклад з Садового і запропонувала нову локацію для вивезення сміття

Київська влада взяла приклад з Садового і запропонувала нову локацію для вивезення сміття
Представники Київської міської державної адміністрації висунули нові варіанти, куди можна звозити столичне сміття, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Заступник очільника КМДА Петро Пантелеєв висловив пропозицію створити в Чорнобильській зоні відчуження полігон, куди вивозитимуть відходи, які залишається після переробки сміття. За його словами, цей варіант вже обговорюється в КМДА. Пантелеєв зауважив, що чинне законодавство не дозволяє вивозити сміття в Чорнобиль, однак київські посадовці вже почали переговорний процес з центральною владою. Крім того, столичний чиновник підкреслив, що мова йде лише про ті залишки сміття, що отримуються після переробки або спалювання відходів.

Нагадаємо, раніше схожу пропозицію озвучував міський голова Львова Андрій Садовий. На його думку, територію Чорнобильської зони відчуження можна використати в якості резервного полігону для українських ЗМІ. Садовий зазначив, що зі свого боку, він готовий виділити частину коштів на фінансування цього проекту з львівського бюджету.
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