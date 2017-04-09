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У столиці збудують 2 сміттєпереробні заводи

У столиці збудують 2 сміттєпереробні заводи
У Київській міській державній адміністрації анонсували будівництво двох сміттєпереробних комплексів, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку інформацію оприлюднив заступник очільника КМДА Петро Пантелеєв. За даними чиновника, у 2017 році заплановано створення проектів двох об’єктів, куди будуть звозити і переробляти столичне сміття. Сміттєпереробні заводи будуть розташовані на Червонопрапорній вулиці в Голосіївському районі та на вулиці Колекторній у Дарницькому районі. Пантелеєв заявив, що у КМДА прагнуть, аби сміття перед спалюванням попередньо сортували, відбирали органічні відходи і під спалювання потрапляла та категорія сміття, що для цього придатна. Саме такий підхід, за словами Петра Пантелеєва, і використовують в європейських країнах та планують залучити до досвіду українських комунальних служб.

Крім того представник Київської міської державної адміністрації повідомив, що столична влада відмовилася від планів будувати сміттєспалювальні заводи в Київській області, зокрема, у селі Підгірці. Пантелеєв зауважив, що при будівництві сміттєспалювального заводу необхідно водночас налагодити питання щодо продажу тепла, але в цьому регіоні це економічно не доцільно. Однак у КМДА не виключають будівництво у Підгірцях сміттєпереробного заводу, але спочатку , підкреслив Пантелеєв, необхідно узгодити це питання з місцевими жителями.
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