"Упав, вдарився головою": У київському метро трагічно загинув чоловік (ВІДЕО)

У суботу, 8-го квітня, у київському Метрополітені зранку помер чоловік. Про це у себе на Фейсбуці пише «Київ оперативний» з посиланням на місцеві правоохоронні органи, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що цей нещасний випадок трапився сьогодні о 9:30 на станції метро «Кловська». За словами очевидців, чоловік упав та вдарився головою, після чого у нього з носа пішла кров. Через деякий час на місце трагедії прибули медики, які констатували смерть. За попередніми оцінками, чоловіку було близько 50 років. Наразі столичні правоохоронні органи встановлюють особистість загиблого.
Раніше повідомлялося, що на цій самій станції на одному із ескалаторів трапився нещасний випадок. За словами очевидців, ескалатор, який рухався вгору, просто різко зупинився. На сходинках стояла дівчина, вище за неї стояла людина з важкою валізою. Ця валіза просто випала з рук і полетіла на дівчину. Її збило, дівчина пролетіла декілька сходинок. В результаті, за словами очевидців, вона могла отримати серйозні поранення. «І як тепер після цього користуватися метро? Чи допомогти людині в такій ситуації? І як в таких ситуаціях можна себе зберегти від трав або навіть загибелі», - зазначила одна із очевидців.