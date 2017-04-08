У Києві водій "закинув" машину на паркан (ФОТО)

У Києві водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та в прямому сенсі вилетів на паркан. Про це у себе на Фейсбуці розповів керівник інформаційного порталу «dtp.kiev.ua» та громадський активіст Антонов Владислав, передає replyua.net.
«Якщо дуже сильно поспішати під час дощу, то можна встигнути… Наприклад, як цей водій седана преміум класу «Черрі». Ми бачимо, як гонщик в прямому сенсі слова вилетів на паркан», - зазначив він. За його словами, в результаті дорожньо-транспортної пригоди поранення отримав пасажир легковика.
«Тут всього лише постраждали паркан та пасажир. Далі по дорозі, кілометрів через 50, труп. Але це зовсім інша історія», - додав активіст. За його словами, цей нещасний випадок став наслідком того, що водій заснув за кермом. «Не поспішайте та не засинайте за кермом!», - закликав Антонов всіх автомобілістів. Як повідомлялося раніше, у Києві біля однієї з лікарень місцевий мешканець, лікар став винуватцем ДТП. Тоді медик на автомобілі «Geely» у стані алкогольного сп’яніння врізався у Infinity. Чоловік спробував втекти з місця дорожньо-транспортної пригоди, але вже через деякий час його наздогнали та затримали представники Національної поліції.