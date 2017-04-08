Активісти в Києві заблокували роботу російської організації

В українській столиці за ініціативи невідомих було заблоковано представництво російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародного гуманітарного співробітництва, яке більше відоме, як «Росспівробітництво», про що інформує replyua.net. Таку новину на власній сторінці у Facebook розповсюдив Ленур Іслямов, який є одним із засновників батальйону кримських татар «Аскер». Він зауважив, що сьогодні у стінах заблокованого приміщення планувалося проведення «тотального диктанту». Іслямов наголосив, що у Москві не діє жоден подібний український офіс, закриті навіть бібліотеки.
Трохи згодом відповідальними за цю акцію визнали себе представники організації Національний корпус «Азов».
На власній сторінці у соціальній мережі «ВКонтакте» дана організація опублікувала заяву, у якій висловлюється здивування, чому у Києві, на третій рік війни з Росією, продовжується діяльність якогось «Представництва Россспівробітництва». Його співробітники запросили туди російських громадян. Однак, за словами активістів, безпосередніми учасниками написання диктанту стали мешканці самопроголошених «Л/ДНР». Напевно, після цього їх також хотіли визнати «культурними», наголошується у тексті повідомлення.