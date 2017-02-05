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Киевлянка показала необычные билеты из общественного транспорта

Киевлянка показала необычные билеты из общественного транспорта
Елена Стояновская, жительница столицы, на своей странице в Фейсбуке выложила фото билета, который компостируют нестандартным компостером, информирует replyua.net. Киевлянка разместила снимок проездного талона, отметив, что на ее просьбу закомпостировать билет кондуктор достала «уникальную вещицу» - маленький розовый и очень гламурный компостер.

«Она пробила вот такой маленький листочек. Я ни разу в жизни не видела такого компостера», пишет Стояновская. Однако жительница столицы оказалась не единственной пассажиркой, кто видел мини-компостеры у кондукторов. Пользователи принялись активно обсуждать пост Стояновской, а некоторые даже выложили свои снимки. По словам еще одного киевлянина, Андрея Стрижеконя, он уже видел эти компостеры, однако они по-разному компостируют проездные талоны – в виде сердечка или в виде снежинки.

Кое-кто из пользователей отпустил шутки – мол, вон какие билеты теперь выдают, а украинцы жалуются на то, что в стране не проводят реформы. Напомним, что ранее стало известно о появлении специальных билетов в киевских автобусах и троллейбусах, курсирующих в ночные часы.

Киевлянка показала необычные билеты из общественного транспорта

Киевлянка показала необычные билеты из общественного транспорта

Киевлянка показала необычные билеты из общественного транспорта
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