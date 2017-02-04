У Києві сталися масові аварії через ожеледь на дорогах

У Києві десятки автокатастроф сталися через ожеледицю. Біля села Немішаєве загинув чоловік. Він невдало пішов на обгін, з посиланням на ТСН повідомляє replyua.net.
Через погіршення погодних умов Державне агентство автомобільних доріг України обмежило рух вантажного транспорту в Київській, Черкаській, Житомирській областях. За сім кілометрів від Києва на трасі сталося масове ДТП. Зіткнулося п’ять автомобілів. На щастя у цій аварії обійшлося без потерпілих. «Можливо поломка автомобіля або екстрена зупинка. Та й дорожнє покриття не в найкращому стані. Водій не встиг загальмувати і допустив зіткнення», - сказав інспектор патрульної поліції Роман Дуплій. Ще одна аварія сталася за п’ятнадцять кілометрів від столиці. Опель здійснив невдалий маневр і врізався у фуру. Внаслідок чого одна людина травмована, а водій легковика загинув. У Києві на проспекті Перемоги сталася наймасовіша аварія. Зіштовхнулося одинадцять автомобілів. Важких травм ніхто не отримав. Двох пасажирів доправили до лікарні. Вони були не пристебнуті.
За статистикою поліції Київщини кожного дня трапляється близько тридцяти аварій. А вчора лише вранці їх було п’ятдесят. Укравтодор закликає водіїв звертати особливу увагу на безпеку руху при складних погодних умовах. Бути обережними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів. При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.