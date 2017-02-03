В Киеве будет продлена линия скоростного трамвая

Дмитрий Левченко, директор предприятия Киевпастранс, сегодня сообщил о том, что в текущем году будет продолжено строительство Борщаговской ветки скоростного трамвая в Киеве, и линию планируется продлить до станции метро «Дворец спорта», передает replyua.net.
По словам Левченко, когда проект будет реализован, снизится пассажирский поток на других видах общественного транспорта, а на скоростном трамвае он, напротив, возрастет сразу на 60 процентов в сутки, примерно до ста тысяч пассажиров. Помимо этого, в ближайшее время, как отметил директор предприятия, будет проведена реконструкция транспортно-пересадочных узлов Петровка, Черниговская, Контрактовая площадь. Также планируется построить современную станцию «Генерала Потапова».
Все работы продлятся до 2019 года – к этому моменту линия должна быть введена в эксплуатацию. В текущем году Киевпастранс планирует заняться исследованием трамвайных путей Левобережья, после чего будет подготовлена вся необходимая документация и сметы для того, чтобы в этом районе курсировали самые современные трамваи.