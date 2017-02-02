Киян попередили про активізацію банди педофілів

Користувачі Instagram повідомили про те, що у столичній області активізувалася банда педофілів, передає replyua.net. Зокрема, користувач gibner_liza зазначила, що 27 січня поточного року в місті Ірпінь зник семирічний хлопчик, якого востаннє бачили біля місцевої школи № 2. А у Пущі-Водиці 29 січня зникли дві дівчинки та хлопчик віком 12 років.
Ще раніше, продовжила у своєму записі користувачка, до сина її знайомої, який навчається у школі № 4 міста Буча, підійшов незнайомий чоловік і, поклавши руку на рюкзак, запитав, чи йому подобається автомобіль марки BMW. У відповідь хлопчик сказав, що ні, і, викрутившись, втік. Таким чином, наголосила gibner_liza, зловмисники намагаються заманити дітей в автомобілі та вивезти їх у невідомому напрямку. «Пильнуємо за інформацією та розповсюджуємо її!», - наголосила вона.
Крім того, у ще одному повідомленні цієї ж користувачки детально описана схема, за якою працюють зловмисники. Так, педофіли, аби їх не змогли впіймати правоохоронці, повільно на автомобілях роз’їжджають по різних районах міста Києва і з вікон їх автомобілів ніби випадково випадає кошеня або цуценя. Дітей, які проходять поруч з авто, просять впіймати тварину, яка втекла. Автор повідомлення просить усіх батьків наказати дітям ні за яких обставин не допомагати таким людям і, якщо є можливість, відразу телефонувати 102.