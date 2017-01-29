Панихиду по украинскому поэту-иммигранту почтил своим присутствием Президент

Буквально несколько часов назад в Киеве, во Владимирском соборе закончилась панихида по одному из известнейших писателей Украины. Вынужденный покинуть родину в годы революции, он так и не смог вернуться домой. До недавнего времени прах Александра Олеся находился в Чехии, но теперь он наконец смог попасть на родину, которую так любил. На панихиде присутствовал и Петр Порошенко с женой.
В твиттере президент поделился своим мнением. Одной из самых значимых тем в творчестве знаменитого украинского поэта, Петр Порошенко признал боль от внутренних распрей и раздоров, которые приводили его родину к трагическим событиям, которые мы часто можем увидеть в истории. Оказавшись в эмиграции, он наверно, больше других познал боль от утраты родины, и смог, благодаря своему таланту, показать её читателям. По мнению президента, поэтические строки Олеся могут послужить образцом чистой и преданной любви к родине — Украине.
Панихиду проводил сам Патриарх Киевский Филарет. Перед началом молебна он призвал всех присутствующих помолиться за упокой души поэта и его жены Веры. Похоронен Александр Олесь будет На Лукьяновском кладбище Киева. Траурная процессия, в которой был и Петр Порошенко, перенесла его гроб к месту последнего упокоения.