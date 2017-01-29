Масове отруєння на Київщині

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Майже сорок дітей і двоє дорослих злягли із гострою шлунковою інфекцією. Чотири з них у лікарні. Зафіксовано спалахи у навчальному закладі міста Вишгорода і села Гоголів під Броварами.Школу і дитячий садок харчами забезпечує один постачальник. Вишгородський заклад після дезінфекції закрили на карантин до 30 січня. За словами директора ЗНЗ діти почали хворіти ще в середу, а в п’ятницю масово занедужали. В основному учні молодших класів. «У дітей була підвищена температура тіла, нудота, блювота», - сказав головний лікар Вишгородської ЦРЛ Іван Клюзко.Такі ж симптоми інтоксикації були в дев’ятьох вихованців і двох вихователів дитсадка села Гоголів. Керівництво Київщини створило спеціальну комісію для з’ясування причини отруєння. Також розпорядилося створити додаткові місця у лікарнях. Не зважаючи на те, що різні навчальні заклади об’єднує один постачальник харчів, говорити про його причетність до отруєння поки що зарано. Серед хворих є діти, які не харчувалися в їдальнях. Лише за результатами експертизи, 31 січня, будуть встановлені винні. З понеділка заклади працюватимуть у скороченому режимі без харчування. Наразі кількість хворих не збільшується. Ситуація під контролем.