Из-за подорожания проезда в маршрутках жители Киева пересаживаются на другой транспорт

В декабре и январе киевские маршрутчики подняли стоимость проезда на одну-две гривны, из-за чего многие киевляне решили отказаться от этого вида транспорта, и ради экономии теперь пересели в троллейбусы, метро и автобусы, курсирующие по Киеву и пригороду.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Вести, об этом Дмитрий Левченко, директор Киевпастранс, сегодня написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, платный пассажиропоток во всех видах муниципального транспорта за последние недели увеличился на шесть процентов, и это произошло сразу после того, как частные перевозчики решили повысить плату за проезд. «Неделю назад частные перевозчики, которые не успели повысить плату за проезд в конце декабря, все-таки сделали это. Нужно констатировать, что только за шесть дней число платных пассажиров в муниципальном виде транспорта увеличилось сразу на шесть процентов – люди не хотят переплачивать», пишет Левченко.
Также глава КП рассказал, что стоимость проезда в муниципальном наземном транспорте, включая некоторые маршрутные такси, в ближайшее время повышаться не будет. При этом Левченко не сказал о повышении тарифов в метро.