В гостиницах Киева растет уровень заполняемости

В качественных столичных гостиницах уровень заполняемости по средним итогам одного года увеличился сразу на шесть процентных пунктов по сравнению с показателями 2015 года, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-релиз консалтинговой компании Jones Lang LaSalle. Согласно последним данным, заполняемость в киевских гостиницах в прошлом году превысила сорок процентов.
По словам Татьяны Веллер, главы департамента столичного гостиничного бизнеса, ссылаясь на данные за минувший год, можно смело заявлять о том, что гостиницы столицы смогли пережить тяжелые времена и гостиничный рынок постепенно начал восстанавливаться. Заполняемость гостиниц растет уже несколько лет подряд, подчеркнула эксперт, - в 2014 году уровень заполняемости составлял всего лишь 24 процента, в 2015 году он повысился до 34 процентов, а в прошлом году – до 40 процентов.
За одну ночь пребывания в качественной столичной гостинице средние тарифы в прошлом году увеличились сразу на 14 процентов, до 3800 гривен, однако это не сказалось отрицательно на заполняемости. Доходность за один номер возросла до полутора тысяч гривен, и по итогам года в процентном отношении она повысилась сразу на 34 пункта.