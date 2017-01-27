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Строители незаконного бизнес-центра сломали руку 89-летней бабушке

Строители незаконного бизнес-центра сломали руку 89-летней бабушке
Жители одного из домов, располагающихся в центральной части Киева на улице Круглоуниверситетской, пожаловались на застройщика, который пытается «втиснуть» 8-этажный бизнес-центр прямо во дворе жилого дома. Как рассказали в соцсетях очевидцы, несмотря на отсутствие у застройщика разрешения на возведение здания, строители активно роют котлован и готовятся к строительству бизнес-центра. Киевлянин Владимир Хенгистов в Facebook-аккаунте поделился подробностями инцидента, сообщает replyua.net.

Согласно информации очевидцев, киевские власти бездействуют в вопросе данного застройщика. Поскольку ни полиция, ни мэрия не реагируют на незаконную стройку, застройщик решил воспользоваться «молчаливым согласием» столичных властей и как можно быстрее построить здание. Чтобы этого не допустить, местные жители вышли на улицу с протестом, где и пострадала 89-летняя пенсионерка.

Владимир пишет, что во время потасовки местных жителей и застройщика бабушке сломали руку. «Оксана Николаевна попала, что называется, под горячую руку: ведь когда нужно прожогом завести на участок технику и неистово рыть котлованы, то не особо смотришь, кто же стоит на твоём великом пути», — сообщает очевидец в надежде, что власти города обратят внимание на происходящее.
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