Вся суть України в одному фото. Соцмережі невдоволені

Нещодавно соціальні мережі огорнуло злістю навколо фото, яке було зроблено у Києві на Подолі. На фотографії красується фірмовий магазин компанії Порошенка, біля якого сидять пенсіонери, які щоб заробити на шматок хліба змушені цілими днями торгувати продуктами. Як передає replyua.net, користувачі мереж охрестили дану світлину назвою «Вся суть України в одному фото».
«От вам і Україна… Обіднівші українці змушені з землі торгувати продуктами в той час, коли мережа магазинів президента «Roshen» процвітає», - зазначила автор фото Левинкова Ганна. У коментарі під фото кияни зазначають, що стихійна торгівля та даному перехресті триває вже протягом багатьох років. «Так… Бідні пенсіонери… «Хочеш жити – умій крутиться» - це як раз для України», - зазначив користувач у коментарі. «Дуже контрастне фото. Можна побачити, як живе наш президент «неолігарх» і як змушені виживати прості пенсіонери, які все життя працювали, будували цю країну, а тепер їхні ж діти кинули їх обличчям в болото. А для них же й будували…», - вдало помітив ще один. «Можливо, варто переоцінити ще раз ситуацію і створити ще один Майдан? А то наша «чесна» влада нахабніє не по роках а по годинах», - зауважив інший.