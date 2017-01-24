На Київщині смертельна ДТП. Загинуло 3 людини

У Київській області у вівторок, 24-го січня, у ранковий час на одній із автотрас сталася важка дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло три людини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції Київщини, передає replyua.net.
У повідомленні уточнили, що дана ДТП сталася на трасі Київ-Одеса на 53 кілометрі у 7:25 неподалік села Кодаки. «Було встановлено, що водій автомобіля «ГАЗ-31105» не впорався з керуванням та вилетів на бетонну огорожу. Після зіткнення автівку перекинуло на зустрічну смугу, де на зустріч рухався автомобіль «ЗАЗ-110307». В результаті потужного зіткнення водій пасажир автомобіля ЗАЗ помер на місці. Через деякий час ще дві людини померли у лікарні від отриманих травм», - зазначається у інформаційному листі. При цьому в повідомленні не вказуються імена загиблих та постраждалих. Також зазначається, що водій-винуватець ДТП залишився живим.
У водія «Волги» взяли аналізи на визначення вмісту алкоголю в крові. Чоловіка підозрюють у вживанні спиртного за кермом. Наразі було порушено кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. На даний момент поліція з’ясовує всі обставини трагедії.