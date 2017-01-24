Киевлянам оформляют субсидии несколько месяцев

С началом отопительного сезона тысячи киевлян обратились за субсидиями в соответствующие органы, однако многие граждане до сих пор не могут получить компенсацию, сообщает replyua.net со ссылкой на Вести.
В основном, субсидии начисляют не раньше, чем через два месяца после подачи заявления, однако в столичной мэрии успокаивают – компенсация будет начислена с того месяца, в который человек ее оформлял, после чего будет сделан перерасчет. Однако киевлян такое ожидание точно не устраивает, и приходящие квитанции за отопление пугают по-настоящему. По словам представителей КГГА, киевляне начали массово оформлять субсидии только с декабря, когда получили квитки за отопление за полный месяц. В КГГА при этом рекомендуют всем полностью оплачивать приходящие квитанции, после чего некоторое время вообще ничего не придется вносить, поскольку начнут «работать» субсидии.
Киевляне, впрочем, не верят таким заявлениям и отмечают, что в любом случае суммы в квитанциях за отопление сильно завышены, и по этому факту никто перерасчет делать не собирается. Многим жителям столицы приходят платежки с четырехзначными суммами, цифры во многих случаях завышены в 2-5 раз.