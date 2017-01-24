Інформація про мінування: Евакуюють київський суд

Нещодавно до правоохоронних органів надійшло повідомлення про мінування, у зв’язку з чим проводиться евакуація у Київському апеляційному господарчому суді. Про це повідомляє представник суду, яка відповідає за зв’язки з громадськістю Шкорупаєва Наталія, передає replyua.net.
«Нещодавно нам поступило повідомлення про те, що будівлю заміновано. Наразі очікується прибуття спеціалізованих служб. На даний момент ми проводимо евакуацію всіх працівників установи», - розповіла вона. За словами Шкорупаєвої, декілька днів тому також надходило анонімне повідомленні про мінування, однак воно виявилося неправдивим. Тоді відповідні служби під час перевірки не виявили жодного підозрілого об’єкту, після чого роботу суду було відновлено.
«Минулого тижня ми отримали інформацію про те, що нас замінували. Однак перевірка пояснила, що інформація хибна. Наразі ми не знаємо, чи ситуація дійсно відповідає дійсності», - зазначила жінка. Хотілося б сподіватися, щоб і на цей раз все обійшлося і всі залишилися неушкодженими. Як відомо, протягом останнього часу в столиці збільшилася кількість недостовірних повідомлень про мінування. Однак правоохоронці виїжджають на кожний для перевірки.