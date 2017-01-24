В супермаркетах Киева появилась цветная капуста по 140 гривен за кило

Теперь один из самых полезных овощей будет недоступен для большинства украинцев – в киевских супермаркетах цена на цветную капусту приблизилась к 140 гривнам за килограмм, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Один из корреспондентов побывал в магазинах Киева и увидел совершенно новые ценники, хотя еще в декабре цветная капуста стоила в магазинах от 50 до 70 гривен за кило. Овощ подорожал в два с половиной раза. Капусту продают уже в расфасованном виде, и за один кочан массой не больше семисот граммов теперь придется заплатить около ста гривен. Цветная капуста всегда считалась недорогим овощем по сравнению, к примеру, с савойской и пекинской капустой, однако теперь эти сорта стоят намного дешевле – савойская чуть больше десяти гривен, а пекинская – около 15 гривен за килограмм.
Теперь украинцам придется покупать традиционную белокочанную капусту, которая в большом количестве выращивается в нашей стране. Ее цена сейчас составляет чуть больше четырех гривен за кило. Напомним, что в Украине также резко подорожала брокколи – до 180 гривен за одну штуку!