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В Киеве анонсированы проблемы на дорогах

В Киеве анонсированы проблемы на дорогах
Пресс-служба Национальной полиции анонсировала 24 января вполне вероятное блокирование въездов в столицу. Об этом ведомство оповестило на своей странице в Фейсбуке.

В частности в сообщении сказано, что в связи с анонсированными в социальных сетях акциями протеста в поддержку принятия законопроекта №5567, с 7 часов утра во вторник, 24 января, возможна частичная блокировка проезжей части на въездах в Киев участвующими в данной акции протеста людьми. Правоохранительные органы просят учесть это граждан во время планирования маршрутов движения.

Как заявляют организаторы протеста, главным их требованием является принятие законопроекта №5567. Он позволит украинским автовладельцам не растаможивать автомобили с иностранной регистрацией, которые ввозятся в Украину. Обладатель транспортного средства обязывается каждый год выплачивать процент от таможенной пошлины. Важно отметить, что это не первая подобная акция активистов. Они уже перекрывали в декабре 2016 года столичную улицу Грушевского, а также сегодня, 23 января, было ограничено движение на участке трассы Одесса-Киев. Автомобилисты также заявили, что если данная акция протеста не даст ожидаемых результатов, они грозятся перекрывать центральные улицы Киева.
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