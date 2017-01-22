Геращенко: 20 января — мой второй день рождения

Народный депутат Украины Антон Геращенко, на которого готовилось резонансное покушение в Киеве, подтвердил информацию СБУ о двух киллерах, которые планировали подорвать автомобиль нардепа при помощи самодельного взрывного устройства. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт Геращенко, ему действительно угрожала смертельная опасность — нардеп называет 20 января своим «вторым днём рождения».
В своей публикации Геращенко указывает, что благодарит сотрудников СБУ, всех контрразведчиков, силами которых было предотвращено убийство нардепа. Он отметил, что не может раскрыть имена участников спецоперации, однако благодарен, что благодаря их ночной и дневной работе удалось предотвратить «ещё один взрыв в центре Киева». Отреагировал Геращенко и на обвинения российских СМИ в инсценировке покушения, опровергнув эти сообщения задержанием двух террористов, готовившихся осуществить преступление.
Также Антон Геращенко не опроверг, что покушение спецслужб РФ на него готовилось действительно из-за общественной и государственной деятельности. Он уверил, что даже если противникам всё-таки удастся ликвидировать Геращенко, то проект «Миротворец» не закроется. «Вам его не уничтожить. Он будет работать независимо от того, жив я или мёртв», — утверждает нардеп.