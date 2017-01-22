В столице представили памятный знак Евгению Коновальцу

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22 января, в день Соборности Украины, в Киеве представили мемориальную доску известной исторической личности периода УНР Евгению Коновальцу. Памятный знак установили на здании по улице Сечевых Стрельцов, 24, где в начале 20 века располагалась база полка Сечевых стрельцов, который и был сформирован Коновальцем. Разработал памятный знак скульптор Александр Михайлицкий, а установлено его было за счет киевского общества.Право представить мемориальную доску предоставили инструктором Военной школы командиров имени Коновальца с позывными Север и Барс. Открытие также сопровождалось Почетным караулом Вооруженных Сил Украины. Торжества по случаю открытия мемориальной доски начала панихида-реквием. После панихиды и возложения цветов состоялся митинг, участие в котором приняли представителей власти, в частности вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко, глава министерства культуры Евгений Нищук, известный украинский историк Владимир Вятрович и представитель от Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.Торжества по случаю открытия мемориальной доски Евгению Коновальцу завершило выступление Тараса Компаниченко, который исполнил песни и гимны времен Украинской революции.