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Дождались: сегодня в Киеве опять подорожает проезд в маршрутках

Дождались: сегодня в Киеве опять подорожает проезд в маршрутках
21 января, в субботу, дорожает стоимость проезда во всех частных маршрутках столицы, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня. В коммунальной службе перевозок Киева при этом почеркнули, что проезд с субботы подорожает на одну гривну во всех частных маршрутках.

Однако это коснется лишь тех, кто ранее не повысил тарифы. По словам Сергея Савтыря, начальника коммунальной службы перевозок КГГА, подорожание стоимости проезда в общественном транспорте связано с повышением минимальной заработной платы. «На уровне руководства столицы были проведены переговоры с перевозчиками. Мы приняли общее решение – с 20 января поднять стоимость проезда всего на одну гривну. Допустим, если раньше проезд в одной маршрутке стоил пять гривен, теперь пассажиры заплатят шесть гривен, если он стоил шесть гривен, то теперь плата поднимется до семи гривен», заявил Савтырь.

Напомним, что многие перевозчики повысили стоимость проезда еще в декабре, поэтому подорожание не коснется многих маршруток. А вот в «Киевпастрансе» заявили о том, что, несмотря на повышение минимальной зарплаты, проезд в киевских автобусах пока дорожать не будет.
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