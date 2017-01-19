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Праздник Крещение: где можно искупаться в Киеве

Праздник Крещение: где можно искупаться в Киеве
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что сегодня, 19 января, на праздник Крещение, киевляне смогут искупаться в специальных местах, которые спасатели признали абсолютно безопасными, информирует replyua.net. Также, по словам спасателей, весь день в местах, отведенных для купания, будут дежурить бригады медиков и спасателей.

В Оболонском районе искупаться можно в озере Вербном, на пляже залива Оболонь, в Днипровском районе отвели места для купания возле часовни Крещения Господня, а также на пляже Тельбин. В Деснянском районе спасатели открыли только одну безопасную зону для купания – на центральном пляже реки Десенка, а в Дарницком районе искупаться можно в Заплавном озере по улице Лермонтова, в Парке Партизанской славы и на пляже Берковщина, по улице Днепровская набережная.

В Голосеевском районе спасатели будут дежурить в двух местах: на Жуковом острове возле ресторанного комплекса Днепровская Ривьера и возле ресторанного комплекса Галера, что на улице Набережно-Корчеватская. В общей сложности возле киевских водоемов на Крещение будут дежурить пятьсот единиц техники и около трех тысяч спасателей.
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