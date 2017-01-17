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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Жителям Киева снова принесли «страшные» квитанции за отопление, - фото

Жителям Киева снова принесли «страшные» квитанции за отопление, - фото
Киевляне снова возмущены квитанциями за отопление, и обсуждают несправедливо завышенные тарифы в соцсетях. Как информирует replyua.net, Алексей Кучеренко, нардеп и бывший министр по вопросам ЖКХ, не поленился разместить на своей странице в Фейсбуке снимок платежного документа – за централизованное отопление в киевской квартире площадью 88 квадратных метров семья будет платить почти восемь тысяч.

Кучеренко пишет под снимком следующее: «Какие у вас мнения, эксперты? В Киеве пришла платежка на 7,9 тысяч за квартиру площадью 88 квадратных метров. Вера Радченко, людям нужно помочь. Это полный бред, ерунда какая-то… Петр Пантелеев?». Напомним, что ранее появилась информация о том, что некоторые граждане Украины принципиально отказались от централизованного отопления в этом отопительном сезоне, чтобы хоть как-то сэкономить средства.

Ожидается, что в феврале украинцы получат еще более «устрашающие» платежки за отопление из-за морозов, которые обрушились на многие регионы в начале января. Самые большие цифры в платежках увидят украинцы, проживающие в городах, где установлено минимальное количество счетчиков на тепло.
Жителям Киева снова принесли «страшные» квитанции за отопление, - фото
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