ЧП в Киеве: из-за долгов сына неизвестные застрелили отца

В столице Украины произошло резонансное убийство. Как сообщают «Вартові Еспресо», ссылаясь на собственные источники, мужчина предпринял попытку помочь сыну в тот момент, когда с ним незнакомцы вели разборки. В результате отец был убит из огнестрельного оружия в подъезде собственного дома.
Как информирует replyua.net, по улице Ревуцкого, 44, что в Дарницком районе города Киева было совершено убийство с использованием огнестрельного оружия. Удалось выяснить, что мужчина пятидесяти четырех лет услышал, как в подъезде его дома произошла потасовка между его сыном и еще несколькими незнакомыми людьми. У молодого человека требовали возврата денег, которые тот брал взаймы. Естественно, отец вступился за своего сына, пытался ему помочь, однако за это незнакомец выпустил из пистолета мужчине в живот пулю. В результате полученного ранения последний скончался на месте инцидента.
Услышавшие выстрелы супруга и соседи погибшего незамедлительно вызвали полицию. Преступник скрылся с места происшествия в неизвестную сторону. На месте происшествия работу проводит следственно-оперативная группа. Полицейские разыскивают подозреваемых и опрашивают очевидцев. По факту убийства было начато уголовное дело согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – «Преднамеренное убийство».