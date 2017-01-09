Дійсно страшна ДТП сталася в Києві (ВІДЕО)

Нещодавно в Києві по вулиці Комарова сталося ДТП. Водій, який не впорався з керуванням зазнав поранень, які виявилися несумісними з життям. Про це у себе на Фейсбуці розповів голова проекту «dtp.kiev.ua» Антонов Влад, передає replyua.net.
«Водій автомобіля ВАЗ боком вилетів на металевий відбійник. Манина розлетілася навпіл. З водія фактично зірвало одяг та взуття. Вже через декілька хвилин до місця пригоди прибуло декілька карет швидкої медичної допомоги, команда рятувальників з ДСНС та три команди поліції. Водій від отриманих травм помер майже миттєво. Його тіло було витягнуте з решток автомобіля за допомогою спеціального інструменту», - розповів він. Крім того активіст закликав водіїв більш серйозно ставитися до безпеки дорожнього руху та у зимовий період користуватися відповідною автомобільною гумою, а не їздити на «лисих покришках». Як повідомлялося раніше, за минулу добу в результаті складних погодних умов по свій території України загинуло 8 та отримали травми 45 людей. Державна служба з надзвичайних ситуацій також закликає українців бути більш обачливими та обережними, оскільки сніг та мороз під колесами автомобіля можуть стати смертельною сумішшю.