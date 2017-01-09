Команда Ляшка нагодувала безпритульних. "Обігрів у Кличка на папері"

Не зважаючи на те, що більша кількість з 30-ти обіцяних пунктів обігріву в Києві виявилися зачиненими, команда народного депутата та лідера Радикальної партії Олега Ляшка знайшла спосіб, як нагодувати людей, що не мають місця проживання. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів народний депутат Олексій Ленський, інформує replyua.net.
«Наша команда приїхала передати допомогу у вигляді харчів до ЖЕД-902… але той виявився закритим. Ми об’їздили так ще декілька пунктів, які також виявилися закритими. Гріються люди лише на паперах у Кличка», - заявив він. «Потративши час та сили на пошуки людей, яким потрібна допомога, команда Ляшка прийняла рішення їхати до столичного залізничного вокзалу. Представники Радикальної партії передали безхатченкам саме необхідне, що могло зігріти та підживити їх: хліб, ковбасу, мед, масло та чай», - йдеться у повідомленні прес-центра партії.
Як повідомлялося раніше, 1-го січня лідер Радикальної партії Олег Ляшко приїхав до залізничного вокзалу щоб нагодувати безпритульних. Він пригощав людей та вітав їх з новим роком. Через деякий час Ляшко заявив, що тепер у партії буде новий курс – вирішити проблему з людьми, особливо з тими, які не досягли повнолітнього віку, що опинилися на вулиці.