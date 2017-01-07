В Киеве появились тридцать пунктов обогрева

С 6 января в украинской столице начали работать тридцать пунктов обогрева из-за сильных морозов, обрушившихся на Киев на этой неделе, передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина.
По словам Романа Ткачука, начальника управления по чрезвычайным ситуациям КГГА, в таких пунктах можно не только погреться – каждому гражданину выдадут теплое одеяло, предложат аптечку, а также предоставят доступ к зарядным устройствам для телефонов. Десять пунктов, как стало известно, перейдут на круглосуточную работу. «Сейчас в столице очень низкая температура воздуха. Этой ночью столбик термометра опустится до 18 градусов, и, исходя из сложности всей ситуации, руководство КГГА приняло решение перевести несколько пунктов обогрева на круглосуточный режим работы. В пункт обогрева может зайти каждый житель Киева, нет никаких ограничений. Кому будет нужна помощь в такие холода – заходите. Пункты будут работать до тех пор, пока не улучшатся погодные условия», отметил Ткачук.
Напомним, что в Гидрометцентре дали прогноз – синоптики заявили, что повышения температуры воздуха нужно ожидать уже в понедельник, 9 января.