Туристы стали чаще приезжать в Киев

Столица Украины не только одержала победу за право принять музыкальный конкурс Евровидение – Киев теперь может похвастаться резким увеличением числа туристов из разных стран.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в Киевской городской государственной администрации сообщили о том, что число туристов, посетивших украинскую столицу в прошлом году, увеличилось сразу на 15 процентов. Также в КГГА предоставили весьма интересные данные – самое большое число туристов приезжало в Киев из Израиля, на втором месте по количеству идут туристы из Соединенных Штатов, а на третьем месте – из Беларуси. В первую десятку также попали туристы из Германии, России, Грузии, Италии, Турции, Азербайджана и Великобритании. Нужно отметить, что в этом году число туристов, посетивших Киев, может увеличиться в несколько раз, и это связано, прежде всего, с проведением Евровидения в Киеве.
Ожидается, что в дни проведения конкурса Киев посетят не меньше двадцати тысяч туристов из разных концов света. Кроме того, власти столицы делают все возможное для привлечения туристов – улучшают аэропорты, инфраструктуру и общественный транспорт.