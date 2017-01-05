Киевлян призывают соблюдать осторожность из-за резкого ухудшения погоды

Уже завтра, 6 января, в столице ожидается резкое изменение погодных условий, и синоптики прогнозируют, что температура воздуха местами будет опускаться до 22 градусов мороза.
Как информирует replyua.net со ссылкой на КГГА и Гидрометцентр, в пятницу днем похолодает до 11-17 градусов, в ночные часы будет еще холоднее – до 19-22 градусов со знаком минус. В связи с резким ухудшением погоды власти города призывают киевлян не садиться за руль, а также по возможности вообще не выходить из дома – ожидается усиление ветра. Морозы продлятся несколько дней и могут ослабеть только после 9 января. Сегодня ночью на дорогах и тротуарах может образоваться ледяная корка, завтра синоптики прогнозируют сильную гололедицу.
Сегодня в Киеве тоже непростые погодные условия. По прогнозам Гидрометцентра, сегодня пройдет снег, который на протяжении дня может превратиться в кашу, поскольку воздух будет прогреваться до двух градусов тепла. Ночью выпавший и слегка подтаявший снег замерзнет, что создаст дополнительные сложности на дорогах Киева.