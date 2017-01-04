«Евровидение-2017» принесет киевлянам рост тарифов на электричество

В результате осуществления в столице Украины песенного конкурса международного уровня «Евровидение-2017», киевляне могут столкнуться с ростом цен на электричество, о чем пишут «Украинские новости».
Как информирует replyua.net, правительство Украины поддерживает идею внесения растрат на усовершенствование электрического снабжения МВЦ, что вблизи с «Левобережной» станцией метро в цену электроэнергии от предприятия «Киевэнерго». Примечательно, что обновление сети планируют проводить в границах подготовки к осуществлению песенного конкурса мирового уровня «Евровидение-2017». В соответствии с данными издания, такая информация приводится в протоколе постановления организационного конкурса, председателем которого является Владимир Кистион, вице-премьер-министр Украинского государства.
В постановлении отмечается: «Ходатайствовать в НКРЕКУ, КГГА, а также компании «Киевэнерго» за осуществление мероприятия по включению в стоимость на электроэнергию тех растрат, которые будут затрачены на модернизацию линий электрических передач и электроустановок, которые нужны для увеличения мощности присоединения к электрическим сетям МВЦ (Международного выставочного центра)».