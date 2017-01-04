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В роддомах Киева родилось рекордное число детей в новогоднюю ночь

В роддомах Киева родилось рекордное число детей в новогоднюю ночь
1 января 2017 года стало рекордным по числу новорожденных в столичных роддомах, информирует replyua.net со ссылкой на телеканал НТН.

За сутки в Киеве родились 61 мальчик и 64 девочки, а самым первым в новогоднюю ночь на свет появился мальчик. Это событие произошло ровно через семь минут после наступления Нового года. Ребенок появился на свет в семье Панченко. Согласно сообщению, родители уже выбрали имя малышу – мальчика назвали Андреем. Киев стал рекордсменом по числу новорожденных в первый день 2017 года. Нужно отметить, что пока в Украине очень печальная демографическая ситуация, и смертность по-прежнему превышает рождаемость.

Ранее эксперты подсчитали – для того, чтобы демографическая ситуация в стране резко улучшилась, каждая украинская семья должна иметь не меньше трех детей, однако из-за экономического кризиса большинство семей с трудом решаются на рождение даже одного ребенка. За последние годы смертность новорожденных в перинатальных центрах Украины заметно снизилась, улучшилось медицинское обслуживание рожениц.
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