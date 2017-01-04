В Киеве обещают построить канатную дорогу через Днепр

Сотрудники пресс-службы киевского мэра Виталия Кличко сообщили о планах построить в городе моста для пешеходов, благодаря которому Арка Дружбы народов соединится с Владимирской горкой, передает replyua.net. Кроме того, ожидается, что с правого на левый берег реки Днепр будет построена канатная дорога. По утверждению киевского градоначальника, есть надежда на создание в Киеве нового маршрута для туристов. В связи с этим Кличко обратился к инвесторам, чтобы они посодействовали началу сооружения канатной дороги с правой до левой части Днепра и к Труханову острову.
Мэр Киева уверен, что благодаря строительству в столице новых объектов инфраструктуры появится возможность в значительной мере сделать город более привлекательным для туристов.
Напомним, что летом 2016 года Кличко сообщил, что власти столицы Украины планируют завершить разработку концепции развития Гидропарка так, чтобы он в обозримом будущем стал «украинским Диснейлендом». Предполагалось, что для полной реализации данного проекта необходимо несколько лет. Виталий Кличко заявлял, что Киев должен стать городом, в который с удовольствием будут приезжать европейские туристы.