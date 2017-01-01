Блогер порівняв нещодавній інцидент з Пашинським та вбивство у 2009 році

Відомий український блогер Роман Шрайк порівняв нещодавній випадок, коли народний депутат від фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський прострелив ногу своєму нападнику з вбивством, яке у 2009 році скоїв народний депутат Лозинський Віктор. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
«Я це не до того пишу, щоб звинуватити в чомусь Сергія Пашинського. Можливо все було саме так, які він і написав. Я говорю про те, що довіряти всім історіям від народних депутатів не потрібно», - зазначив блогер. «Тоді, у далекому 2009, правоохоронці також були на стороні народного депутата. Тоді історія була дещо цікавіша: по автомобілю нардепа відкрили вогонь і він був змушений захищати власне життя. Проте дещо згодом, як ви напевно пам’ятаєте, з’ясувалося, що ситуація була значно іншою, і Лозинського засудили до 15 років позбавлення волі», - зауважив Шрайк.
«Але чомусь у лютому 2016 року він вийшов на волю… Проте це вже зовсім інша історія», - додав він. Як повідомлялося раніше, ввечері, близько 17-ї години, коли Пашинський разом з дружиною повертався додому, на неосвітленій лісовій дорозі він мало не зіштовхнувся з автомобілем, який стояв посеред дороги без освітлення. Нардеп вирішив зробити зауваження людям, які знаходилися біля машини, проте один з них, за версією Пашинського, завдав йому удар по голові, після чого той прострелив ногу нападнику.