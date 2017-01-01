Захищаючись, Пашинський прострелив ногу нападнику

У Київській області між народним депутатом України від фракції «Народний фронт» Пашинським Сергієм та місцевим мешканцем Васильківщини стався конфлікт, в результаті якого парламентар дістав вогнепальну зброю та застосував її. Про це нардеп Пашинський розповів на своїй сторінці у Фейсбуці, відповідне повідомлення також знаходиться на сайті київської поліції, інформує replyua.net.
«Передноворічний вечір для мене та моєї дружини пройшов, на жаль, дуже прикро. Коли ми поверталися приблизно о 17-й годині додому, я ледве не зіштовхнувся з автомобілем, який стояв посеред неосвітленої лісової дороги з вимкнутими габаритними вогнями», - почав розповідь Пашинський. За словами депутата, він прийняв рішення вийти з свого автомобіля та зробити зауваження особам, які знаходили біля зазначеного вище автомобіля, оскільки на неосвітленій дорозі в нічний період доби залишати машину без освітлення небезпечно для інших водіїв.
«Наше прохання увімкнути принаймні габаритні вогні дуже розлютило одного з чоловіків, який знаходився біля автівки у нетверезому стані. Розлючений кинувся на нас з пляшкою та вигуками: «Вб’ю вас». Я зробив попереджувальний постріл у повітря, але нападника це не зупинило. Він вдарив мене по голові, після чого я впав на землю. Зупинити його вдалося лише після того, як я прострелив йому ногу», - розповів Пашинський.