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Куди піти святкувати Новий рік у Києві

Куди піти святкувати Новий рік у Києві
До новорічних свят у Києві підготували декілька цікавих локацій, де можна весело провести час. Там ви зможете знайти їжу, пофотографуватися з рідними та близькими, знайти цілий ряд цікавих розваг, відвідати ярмарки та концерти. Про це розповідає Департамент суспільних комунікацій Київської міської адміністрації, передає replyua.net.

Зазначається, що на Софійській площі для киян та гостей міста працює новорічний ярмарок. Тут сьогодні, 31-го грудня, будуть зустрічати Новий рік, а на Різдво Христове, 7-го січня, влаштують ходу та фестиваль Дідухів. На Михайлівській площі ви можете знайти зону для дитячих розваг, де є каруселі та навіть колесо огляду. Всі заходи тут триватимуть до 15-го січня. Вхід вільний.

На Поштовій площі два тижні буде працювати фотозона. Сюди вхід також вільний. На Спортивній площі в ці дні буде тривати ярмарок «Казкові новорічні дива». У парку імені Тараса Григоровича Шевченка будуть проходити новорічні різдвяні фестивалі; також до 15-го січня. На Театральні площі також у ці дні буде проходити 3D шоу «Зимова казка». Транслюватися воно буде на головний фасад Національної пери України імені Шевченка. На Співочому полі 7-8 січня пройде фестиваль «Зимова країна мрій».
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