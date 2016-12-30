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В Украине открылся 80-ый по счету ресторан McDonald’s

В Украине открылся 80-ый по счету ресторан McDonald’s
29 декабря в столице Украины начал работать еще один ресторан McDonald’s, и он стал 80-ым по счету в Украине, передает replyua.net со ссылкой на Украинскую ассоциацию ритейлеров.

Ресторан был торжественно открыт накануне, по адресу улица Георгия Кирпы, дом 5а. Что касается количества американских ресторанов McDonald’s в столице, то на Кирпы заведение станет 36-ым по счету. Ресторан занял площадь в 384 квадратных метра, и он располагается в отдельно построенном здании. В летние месяцы в ресторане будет открыта летняя терраса, и одновременно на террасе и в зале могут трапезничать сразу двести посетителей. Каждый день заведение планирует обслуживать до двух тысяч человек.

По словам Гжегожа Хмелярского, директора сети ресторанов в Украине, в этом году сеть продолжала развиваться в нашей стране, были открыты три ресторана в Киеве, а также реконструированы два заведения во Львове и Киеве. В ближайшее время будет полностью реконструирован ресторан в Запорожье. В текущем году сеть ресторанов в Украине смогла создать двести новых рабочих мест.
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