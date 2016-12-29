Жители частного сектора Киева останутся без водоснабжения на Новый год

В частном секторе Соломенского района столицы перед Новым годом перекроют подачу холодной воды, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала. Как стало известно, в районе Новокараваевы Дачи будет отключено холодное водоснабжение из-за огромной задолженности.
Более того, владельцы частных домов в этом секторе не торопятся оформлять договоры, а также не имеют технических и разрешительных документов на подключение к сети. В Киевводоканале подчеркнули, что жители частных домов пользуются услугами незаконно, и возобновить снабжение водой можно будет лишь после того, как владельцы домов погасят всю задолженность и заключат договоры. «Если в течение короткого срока договоры не будут составлены, а также не будет погашена задолженность, без холодной воды в праздники останутся жители некоторых домов, расположенных на улице Патриотов, в Машиностроительном переулке, на улицах Одесская, Планерная, Танкистов, а также на Железнодорожной», говорится в сообщении компании.
Самая большая задолженность у жителей одного из домов на Танкистов – почти девять тысяч гривен, а также на Патриотов – больше пяти с половиной тысяч гривен. У остальных должников суммы чуть меньше – от двух до четырех тысяч.