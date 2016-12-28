Генпрокурор поддержал снесение киосков в Киеве

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что является сторонником ликвидации МАФов в украинской столице, установленных незаконным способом. Как передает replyua.net, такое заявление он озвучил во время состоявшегося сегодня брифинга с участием мэра Киева Виталия Кличко. Луценко подчеркнул, что демонтаж киосков должен проводится только законным способом. «Я целиком готов поддержать перспективу ликвидации малых архитектурных форм. Однако этот процесс должен проводиться только методами, которые соответствуют законодательству», - рассказал глава ГПУ.
В то же время Юрий Луценко раскритиковал работу полиции и коммунальных служб столицы, которые не смогли надлежащим образом сотрудничать, работая с МАФами рядом со станцией Политехнический институт. Генпрокурор отметил, что постройки, которые установили незаконно, должны быть именно демонтированы, но не уничтожены.
Отметим, что руководитель Генпрокуратуры намеревался объявить запрет для коммунальщиков столицы на снос киосков в ночное время. В ответ на это градоначальник Киева заявил, что власти города и в дальнейшем будут демонтировать МАФы, снесенные незаконным образом.