ГСЧС переходит на усиленный режим работы из-за праздников

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы в праздничные дни, и на Новый год, а также в последующие дни каникул на улицах города будут дежурить около двухсот единиц техники, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
По словам Николая Чечеткина, главы ГСЧС, приходится вводить усиленные меры безопасности, и в праздничные дни все подразделения и территориальные органы управления будут переведены на усиленный режим работы. «Конечно, в праздничные дни мы ожидаем различных мероприятий в столице, и, естественно, во время мероприятий на Майдане Незалежности мы усилим работу, также выделим большое количество техники. На всех мероприятиях будет и личный состав ГСЧС», подчеркнул Чечеткин.
Нужно отметить, что праздничные мероприятия в Киеве будут проводиться не только 31 декабря, но и в последующие дни каникул. Массовые гуляния, ярмарки, викторины и концерты пройдут во всех районах столицы. Напомним, что главную елку страны на Софийской площади установили еще в начале декабря, и на этот раз ее привезли из Ивано-Франковска.