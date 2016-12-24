В Киеве скоро могут упасть тарифы на тепло

В украинской столице скоро может снизиться цена на отопление в связи с вероятностью лишения компании «Киевтеплоэнерго» монопольного положения на поставку киевлянам электрической энергии, передает replyua.net. В интервью журналистам заместитель главы КГГА Петр Пантелеев рассказал, что в 2018 году столичные власти не намерены продлять контракт с ПАО «Киевэнерго» на услуги теплоснабжения Киева и аренды его теплосетей.
«В настоящее время мы завершили разработку проекта дорожной карты, предполагающей проведение конкурса на управление активными городскими тепловыми активами. Среди главных требований властей Киева будет необходимость внедрить энергоэффективные технологии, улучшить техническое состояние сетей и теплогенерационных объектов. Кроме того, важное значение отводится оптимизации затрат, поскольку это непосредственно влияет на образование тарифов» - рассказал столичный чиновник.
Со слов Пантелеева, участниками процесса подготовки являются эксперты международного уровня, и давать оценку его результатам пока что преждевременно. В ближайшее время в «Киевтеплоэнерго» намерены поставлять тепло только жителям Дарницкого и Днепровского районов Киева.