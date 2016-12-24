Манн: Киев не может быть опасней Москвы

Соломон Манн на своей странице в Facebook прокомментировал обнародованные недавно результаты исследования уровня безопасности городов всего мира, проведенного Mercer, по результатам которого украинская столица была признана самым опасным городом в Европе, - передает replyua.net.
Манн отмечает: «Киев прославился, заняв 1 место в списке самых опасных городов мира по верси Mercer. Хотя честно говоря, многократно посещая Киев не чувствовал себя там в большей опасности, чем, скажем, посещая Стамбул, Бухарест или Москву».
Как сообщалось ранее, исследователи проанализировали четыреста пятьдесят городов, в том числе те, в которых существуют потенциальные угрозы для жизни. В расчет принимались многие факторы: политическая и социальная обстановка, уровень жизни, уровень преступности, деятельность правоохранительных органов, банковские и другие услуги и т.п. По мнению Mercer, Киев – самый небезопасный город в Европе, сразу после которого следует Белград и Афины.