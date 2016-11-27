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Почтовую площадь откроют в мае 2017, – Кличко

Почтовую площадь откроют в мае 2017, – Кличко
Мэр столицы заявил, что сейчас продолжаются работы инвесторов по строительству торговых зон, а также консультации специалистов по поводу сохранения ценных исторических находок. Об этом Виталий Кличко сообщил в интервью «Радио-Свобода». Полностью реконструированная площадь будет открыта в мае следующего года.

Кличко рассказал, что на территории Почтовой площади было найдено энное количество ценных исторических артефактов, которые должны быть сохранены надлежащим образом. «Сейчас проходят обсуждения со специалистами касательно обустройства на площади музейного комплекса», - говорит Кличко.

Кроме того, вместе с Почтовой площадью планируется открытие обновленного Речного вокзала, который теперь будет использоваться по назначению – по Днепру пустят речной трамвай. «Я общался с собственниками, и они подтвердили, что приведут Речной вокзал в порядок к моменту открытия площади. Вокзал обязательно должен использоваться по назначению, поэтому уже в мае мы запустим речной трамвай от Вокзала до Международного выставочного центра», - подчеркнул мэр. Напомним, уже несколько лет Речной вокзал находится в руках частных собственников.
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