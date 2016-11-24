Сколько заработает Киев благодаря Евровидению?

В 2017 году Киев может рассчитывать на поступление приблизительно двадцати миллионов евро, и эти деньги поступят в течение двух недель, когда будет проводиться музыкальный конкурс Евровидение, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как заявил Алексей Резников, заместитель председателя Киевского горсовета, в дни проведения конкурса Киев посетят около 21 тысячи туристов со всего мира. «В центре Киева мы соорудим «поселок» Евровидения специально для туристов, и там они смогут развлекаться. Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что в столице хватит отелей для размещения гостей города. За две недели конкурса Киев может выручить благодаря туристам около двадцати миллионов евро. Но это только ожидания, и время покажет, сколько можно заработать на Евровидении», отметил Резников.
Также, по его словам, сейчас запускается программа промоции столицы, и уже через несколько дней в Израиле будет представлен Киев. Дополнительно идут переговоры с другими странами о промоции Киева, поскольку он становится городом, куда хотят приезжать мировые форумы, отметил Резников.
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