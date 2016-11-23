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Гордон рассказал, почему не голосовал за проспект Бандеры

Гордон рассказал, почему не голосовал за проспект Бандеры
Дмитрий Гордон, бывший депутат Киевского горсовета, рассказал, почему нужно подходить к декоммунизации и переименованию улиц и проспектов более основательно, сообщает replyua.net. В комментарии Обозревателю Гордон подчеркнул, что он не стал голосовать за переименование Московского проспекта в проспект имени Бандеры, поскольку на такие шаги в Украине идти пока рано.

«Мы не знаем, что это за личность, также мы не можем сказать, кто из исторических личностей может считаться хорошим человеком, а кто – плохим. Пока мы путаемся не только в исторических личностях вроде Бандеры и Ленина, но и в новых так называемых героях. В Киеве проспект Бандеры делать рано, но он мог бы уже сейчас появиться в Западной Украине – в Ивано-Франковске, Львове, Ужгороде или Тернополе», заявил Гордон. По его мнению, во всем мире Степана Бандеру воспринимают неоднозначно, и такое переименование может рассорить Польшу и Украину.

«Лично для меня Бандера является человеком, идеология которого убила тысячи людей – поляков, русских и евреев. Проспект был переименован перед визитом Порошенко в Польшу, и это или предательство интересов нашей страны, или близорукость политиков», уверен Гордон.
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