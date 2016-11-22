Будівлю "Інтера" закидали коктейлями Молотова

Минулої ночі невідомі особи кинули кілька коктейлів Молотова по будівлі телевізійного каналу «Інтер». Про це сьогодні, 22-го листопада, повідомили на сайті Головного управління Національної поліції Києва, передає replyua.net.
За словами охоронця, який тієї ночі чергував у будівлі «Інтера», він почув декілька звуків схожих на вибухи. З камер відеоспостереження він побачив полум’я та як декілька невідомих осіб бігли в напрямку адміністративної будівлі. «Чоловік не гаючи часу вибіг на вулицю з власним службовим вогнегасником та разом з іншими охоронцями почав гасити загорання під будівлею. Потім він зателефонував до поліції та повідомив про дану ситуацію», - зазначається у повідомленні.
У інформаційному листі зауважили, що в результаті нападу ніхто не постраждав. Наразі у поліції порушили кримінальну справу за даним фактом. Як повідомлялося раніше, вчора під час відзначання третьої річниці з для початку «Революції Гідності» кілька учасників акції били вікна у будівлі на вулиці Велика Васильківська, де, за їхніми словами, знаходиться кабінет Віктора Медведчука. Під час заходів також були невеликі сутички з представниками правоохоронних органів.
інформації про затриманих немає.
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