Поліцейські пояснили, що саме "вибухнуло" під КМДА

У Києві в центрі між будівлями Центрального універмагу та Міської державної адміністрації поліцейські затримали для перевірки невідомого чоловіка, який мав при собі невідомий чорний об’єкт. Цей предмет був ліквідований за допомогою робота. Саме це і спричинило глухий гучний звук. Про це повідомляє прес-центр Головного управління Нацполіції Києва, передає replyua.net.
Під час роботи правоохоронний органів небезпечне місце було оточене представниками поліції в радіусі 50 метрів. Невідомий предмет було успішно знешкоджено за допомогою спеціального робота на дистанційному керуванні. «На даний момент вміст у сумці невідомого не становить загрози», - розповіли в поліції.
У коментарі «УП» заступник керівника відділу Головного управління Національної поліції Києва Семенюк Яна пояснила, що невідомий чоловік ніс в руках сумку, в якій була коробка з невідомим предметом. «У сумці не було ніякого вибухонебезпечного предмету. Правоохоронці діяли відповідно з інструкцією, знищивши невідомий об’єкт. Під час роботи робота пролунав глухий звук. Це не був вибух предмета», - зауважила вона. Також у поліції кажуть, що наразі в столиці не було зафіксовано жодних вибухів.
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