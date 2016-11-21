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Несмотря на усиленные антитеррористические меры, в центре столицы взрывают

Несмотря на усиленные антитеррористические меры, в центре столицы взрывают
Сегодня в понедельник неподалеку от здания ЦУМа был подорван взрывпакет. Как сообщает издание Вести, взрыв произошел около половины двенадцатого дня, передает replyua.net. Центральный универмаг и здание киевской городской госадминистрации оцепили сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. Полиция официальных комментариев не дает. По словам журналиста Вестей, побывавшего на месте происшествия между мэрией и ЦУМом, на тротуарной плитке имеются видимые следы взрыва и, вероятно, фрагменты взрывного устройства.

С самого утра 21 ноября в столице Украины объявлена повышенная террористическая угроза. Центр города оцеплен усиленными патрулями правоохранителей. Людей пропускают только после проверки документов, удостоверяющих личность. Сегодня в Киеве запланировано около четырехсот праздничным мероприятий. Четыре центральные столичные улицы – Крещатик, Институтская, Архитектора Городецкого и Б. Гриниченка перекрыты для проезда автотранспорта.
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