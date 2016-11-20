В Киеве пьяные жестоко избили женщину-патрульную

Накануне, 19 ноября, прохожие в нетрезвом состоянии избили патрульную. Как передает replyua.net, в тот момент она оформляла протокол дорожно-транспортного происшествия. Уже известно, что пострадавшая доставлена в седьмую больницу Киева. На странице сайта dtp.kiev.ua в Фейсбук отмечается, что местом данного происшествия стала улица Васильковская в Голосеевском районе. Избитая патрульная занимает должность заместителя руководителя роты. Сотрудники оперативно-следственной группы провели все необходимые действия.
Несколькими днями ранее молодые люди в Днепре выложили в сеть видео, на котором неизвестные издевались над потерявшей сознание на улице полицейской. Трое злоумышленников смеялись над человеком, с трудом державшимся на ногах. До этого сотрудница патрульной службы упала без сознания прямо на улице.
Снятое видео молодые парни сразу опубликовали в Интернете. В комментарии к сюжету они написали, что полицейская находилась под действием наркотических веществ. Впрочем, медики эту версию полностью опровергли, так как результаты экспертизы не показали наличие в крови патрульной ни наркотиков, ни алкогольных напитков.
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